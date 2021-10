Valga vallavanema koht jääb valimisliidule

Valgas võitis valimised napilt Keskerakond, ent läbirääkimisi koalitsiooni moodustamiseks alustasid esmalt Valga 2.1 valimisliit ja Reformierakond, seega sisuliselt sama seltskond, kes võimul praegugi. Kuigi Reformierakonna esinumber Lauri Drubinš jättis eelmisel nädalal otsad osalt lahtiseks, öeldes, et nad räägivad ka teiste osapooltega, on nüüdseks selge, et üksmeel valimisliiduga on leitud.