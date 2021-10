Politsei- ja piirivalveametis sotsiaalmeedia ja veebiturvalisuse valdkonnas töötav Maarja Punak tõdes, et eestlaste meediatarbimise oskus on madal ja allikate usaldusväärsust ei armastata kontrollida. FOTO: Margus Ansu

Sotsiaalmeedial töö tõttu pilku peal hoidev politseikapten Maarja Punak ütleb, et ühismeedias tõe ja vale vahel piiri tõmbamine on järjest raskem, sest valet levitatakse üha rohkem segatuna tõega. See muudab vale usutavaks ja levib kui kulutuli.