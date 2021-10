Võru külje all asuva suure haigla kuuenda korruse A-tiib on üks rindeliinidest, kus Eesti meedikud võtavad vastu koroonaviiruse kolmandat ründelainet. Siin, kinnises COVID-19 osakonnas käivad koroonasõja kaitselahingud, kus tuleb taluda kaotusvalu; leppida, et kõiki päästa pole sinikitlite võimuses. Suruda peast välja väsimus, tülpimus, tõusta kohalt, minna uuesti ja naeratada ka siis, kui patsient on pahur.