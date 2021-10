Rakvere Teater tuleb Valka kahe lavastusega

Mari Antoni lavastatud ja Urmas Lennuki dramatiseeritud «Sirli, Siim ja saladused» viib vaatajad kõige sügavamate unistuste maailmadesse, kus kõik on võimalik. Laval lahti rulluvad maailmad on värvilised, fantaasiarohked ja haaravad, tekitades tunde, et imed on päriselt olemas. Sirli (Grete Jürgenson) unistab pilvebaleriiniks saamisest, tema väikevend Siim (Imre Õunapuu, pildil) aga võlumisest. Etendus on Valga kultuurikeskuses 8. novembri päeval.