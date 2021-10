Politsei Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virgi sõnutsi oli tegemist tavapärase harjutuslaskmisega ning Järvere lasketiirus on osalenud Lõuna prefektuuri kiirreageerijad treeningul ka varem. «Nad (kiirreageerijad – S.M.) kasutavad harjutamiseks erinevaid lasketiire harjutamiseks, mis on sobivad. Võrumaa oma on pidevas kasutuses,» märkis Virk.