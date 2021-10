Riik toetab piima- ja seakasvatussektorit 5,5 miljoni euroga

«See on vajalik, kuna põllumajandussaaduste hinnad on kasvanud kiiremini kui piima ja sealiha kokkuostuhinnad. Sektorite kasumlikkus on pöördumas negatiivseks, mis kahjuks pole jätkusuutlik,» kirjutas riigihalduse minister Jaak Aab sotsiaalmeedias.