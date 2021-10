Pühapäeva hommikuse seisuga on haiglas 563 koroonapatsienti. Neist 396 vajab ravi haituse raskeloomulise kulu tõttu, nendest omakorda 276 ehk 70 protsenti on vaktsineerimata ja 120 ehk 30 protsenti lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 2308 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 1307. Pühapäevahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 44 010 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 57,2 protsenti, mida on 0,1 protsendi võrra rohkem kui päev varem.