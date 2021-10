Põlvamaal haigestuvad kõige enam noored

Kriisikomisjoni esimehe, Põlva vallavanema Georg Pelisaare sõnul on Põlva vald juba kaks kuud olnud Eestis sisuliselt nakatumise tipus ning äsjane Tartu ülikooli reoveeuuring näitab, et lähima pooleteise nädala jooksul pole mingit lootust olukorra paranemisele.

«Eilse seisuga saab öelda, et kõige rohkem haigestumisi on Põlvamaal kuni 19-aastaste seas. Neile järgneb nende vanemate haigestumus, mis on samal tasemel,» kirjutas Pelisaar laupäeval valla Facebooki-lehel.

Ta lisas, et Põlva haiglas on kõik koroonapalatid täis ning intensiivravi saab ainult Tartus, kus on juba 89% intensiivravi palatitest täis.

Pelisaar lisas, et koroonast kõige valutumalt ülesaamiseks on vaja end vaktsineerida. Seda saab teha kõigi perearstide juures ja Põlva haiglas. Soovitatav on ette helistada, aga põhimõtteliselt on vaktsineerida võimalik iga päev.