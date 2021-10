Põlvamaa lühiuudised

Näitus kolis trumlitelt sillale

Räpina loomemaja ees olnud suured Räpina paberivabriku vanad kuivatus­trumlid viidi talvekorterisse, et tuleval kevadel need taas uue püsinäitusega rahva ette tuua.

Küll aga ei pea talvepuhkust trumlitel olnud püsinäitus «Külast külla». Räpina valda ja selle veekoguäärseid külasid tutvustav väljapanek kolis loomemaja ja paberivabriku vahelisele sillale. LEPM

Uuring näitab Põlva olukorda eriti halvana

Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu eelmise nädala tulemuste järgi on koroonaviiruse hulk reovees rekordiliselt suur.

Viiruse kogus on teinud suurima tõusu Lõuna-Eestis, kus kasvu veab Põlva, edastas Tartu ülikool. Põlva on ka terviseameti statistikas olnud elanikkonna suurust silmas pidades uute nakatumisjuhtumite poolest esirinnas.

Viirusekogus reovees on kasvanud augusti algusest alates. Praeguseks on see Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul ületanud senise suurima koguse, mis mõõdeti tänavu märtsis.

Tensoni sõnul on Põlva näitajad tõusnud pikemat aega ja järjekindlalt. «Praeguseks on viirusekogus kasvanud seal suuremaks kui kunagi varem. Sellest võib järeldada nakatunute arvu jätkuvat kasvu.»

Lisaks Põlvale on Lõuna-Eestis viiruse levik väga laialdane Räpinas, Otepääl ja Tõrvas. Laia levikuga on tegu Kanepis ja Võrus. Mõõdukas on viiruse levik Valgas, veel veidi vähem on viirusega nakatunuid Antslas, Vastseliinas ja Värskas

Põlva valla kriisikomisjoni esimehe Georg Pelisaare sõnul on vald juba kaks kuud olnud Eestis sisuliselt nakatumise tipus ning uuringu tulemus näitab, et lähima pooleteise nädala jooksul pole loota olukorra paranemist.

«Eilse seisuga saab öelda, et kõige rohkem haigestumisi on Põlvamaal kuni 19-aastaste seas. Neile järgneb nende vanemate haigestumus, mis on samal tasemel,» kirjutas Pelisaar laupäeval valla Facebooki-lehel.

Ta lisas, et Põlva haiglas on kõik koroonapalatid patsientidega täitunud ning intensiivravi saab ainult Tartus, kus juba 89% intensiivravi palatitest täis.

Pelisaar lisas, et kõige valutum viis koroonast üle saada on end vaktsineerida. Seda saab teha kõigi perearstide juures ja Põlva haiglas. Soovitatav on ette helistada, aga põhimõtteliselt on vaktsineerida võimalik iga päev.

Terviseameti andmetel on Põlvamaal kõige hullem seis Kanepi vallas, millele järgnevad Põlva ning Räpina vald. LEPM

Pakkumused lükati tagasi

Põlva vallavalitsus lükkas tagasi lihthankele «Leevijõe ja Karilatsi vahelise jalgratta- ja jalgtee projekteerimine» esitatud pakkumused.