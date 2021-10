Viiruse levik sunnib osa klasse Valgas kaugõppele

Valga põhikool jääb pärast vaheaega ehk alates tänasest, 1. novembrist osalisele kaugõppele. Otsus puudutab 4. ja 6.–8. klasside õpilasi, ülejäänud jätkavad tavapärase õppetööga. Hannely Luik-Stogov selgitas, et otsus sündis koos vallavalitsusega, kuna Valgamaal ja ka põhikoolis on viiruse leviku näitajad kiires tõusutrendis. Esialgu nädalaks jäävad kaugõppele need klassid, kus rohkem haigusjuhtumeid. Ka terviseameti andmetel on praegu kõige suurem nakatumine just 10–14-aastaste seas.