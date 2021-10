Riik leevendab elektrihinna tõusu mõju

«Elektrihinna tõus puudutab nii kodutarbijaid kui ka ettevõtteid. Et järsult kasvanud elektriarved rahakotile ootamatult suureks koormaks ei osutuks, toetab riik olukorra leevendamiseks kõiki elektritarbijaid võrguteenuse kulu osalise katmise kaudu,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Minister märkis, et praeguses globaalse energiakriisi olukorras pole hindade vähendamiseks väga häid ja kiireid lahendusi. «Eksperdid väidavad, et olukord peaks stabiliseeruma kevadel, seni saame tegeleda nii-öelda tulekahju kustutamisega. Pikemas perspektiivis peame selliste olukordade vältimiseks jätkama jõuliselt kohapealse taastuvenergia tootmise arendamisega, et tulevikus ei peaks enam kasutama kalleid fossiilseid kütuseid,» ütles Aas.