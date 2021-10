Facebooki asemel tuleva Metaversumi visioon on endine: inimesi kokku tuua. Kuid selle asemel, et sirvida veebi läbi arvutiekraani või skrollida telefonis, saab inimene sukelduda virtuaalmaailma, et suhelda sõpradega, käia poes või osaleda sündmustel. Nii nagu seda tehakse reaalses maailmas. Arvutimänguritele või Hollywoodi filmide fännidele pole see tundmatu maailm, kuid uute tehnoloogiate kaudu plaanitakse teine reaalsus meile nüüd reaalselt elutuppa tuua.

Keegi ei tea praegu, kuhu need plaanid viivad. Kas see tähendab, et sotsiaalvõrgustiku libakontosid on senisest veelgi lihtsam teha ning need on veelgi usutavamad? Ja kas see loob veel suuremaid võimalusi õhutada vaenu ja vägivalda? Või on see suurepärane lahendus kodukontorist väljumata kaugtööd teha ja interaktiivselt koosolekuruumi astuda, kontserdielamusi saada ja reisida? Facebooki kõrval liiguvad virtuaalreaalsuse arendamise teel ka teised suurfirmad.