Elavatele mõeldes avastame, et käes on üha pimedam aeg, mis vägisi püüab inimeste enesetunnet sandimaks muuta. Vaid heledas valguses toodab ju inimkeha kuuldavasti õnnelikkusehormooni serotoniini, mis teeb meid tegusaks, erksaks ja rõõmsameelseks.

Kui aga päevavalgust jääb üha vähemaks ja sellele lisavad veel oma nukrusenoote juba mitmendat hooaega järjest ka koroonaohuga seotud hirmud, vaevused ja piirangud – kust siis eluga jätkamiseks rõõmu leida? Äkki peame siis ise üksteisele valgustajateks olles rõõmutegijaiks saama? Hedonismi paradoksiks nimetatakse mõnikord seda tõdemust, et lühim tee õnnelikuks saamiseni on püüda kedagi teist õnnelikuks teha või vähemalt pühenduda mingi endaülese eesmärgi saavutamisele.

Eesti luuletaja Ott Arder on kord mõtisklenud: «Elas kord üks küünal / ja põledes lühenes. / Ära põles küünal, /kuid pimedus vähenes.» Jah, põlev küünal kulub viimaks ära küll, süütamata küünal aga ei tee sedagi. Süütamata küünal ja teistele pühenduva armastuseta elu on mõlemad ühtviisi kasutud. «Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas,» lausub Õnnistegija meile kõigile.

Meile tuttavast aegruumist lahkunute meenutamine hingedeajal kätkeb endas samuti mitut suunda. Seal peitub ühtaegu rõõmu ja kurbust. Mida enam aega lähedase inimese lahkumisest möödub, seda suurem on loodetavasti rõõmu osakaal. Selle rõõmu osakaal, mis võrsub kaunitest mälestustest ühiselt läbi elatud tänuväärsetest hetkedest; tänust heategude eest, mida meie vanemad või vanavanemad, sõbrad või ehk lapsedki on meile osutanud. Seal on küllap ka rohkemal või vähemal määral kurbust lahusoleku, ütlemata jäänud tänusõnade või leidmata jäänud lepituse pärast.

Meie usu imeliste tõdede hulka kuulub õnneks ka teadmine, et on siiski midagi, mida saame teha nendegi heaks, kelle elutee maa peal on lõpule jõudnud. Saame nende eest palvetada aja ja igaviku Issanda poole. Palve võib ühendada neidki, keda surm lahutab.

Vana Testamendi Tarkuseraamatus tõdetakse, et õigete elud ei hävine surmas, vaid nende hinged on Jumala käes. Ka siis, kui põrm jälle mullaks saab, nagu tõdeb Koguja. Surm ei ole lõpp-peatus. Me kõik oleme loodud igaviku jaoks.