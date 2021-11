Võru keele nädal kutsub võrokesi rohkem oma keelt kõnelema

Võru keele nädala selle aasta üleskutse on «Kiildke vai är – ma iks kõnõlõ!» (Keelake või ära – ma räägin ikka!). Tänavuse kampaania reklaamnägu on tuntud muusik ja kirjanik, paljude eesti- ja võrukeelsete laulude looja Aapo Ilves.

Nädala jooksul tegutseb mitmel pool Võrumaal ja üle Eesti pea 200 võru keele agenti, kes on eeskujuks võru keele igapäevase kasutamisega. Aktiivsemad agendid on teada andnud, et püüavad praegusi võimalusi arvestades kas või veebi teel sõpradega koos võrukeelseid koosviibimisi korraldada. Samuti peetakse töökollektiivides koosolekuid ja kohtumisi võru keeles.