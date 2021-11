Võru instituudi direktori Rainer Kuuba sõnul elab nende kohalik keel kenasti, aga eks alati saaks paremini. «Inimesed hakkavad seda rohkem märkama ning väga paljud võrokesed leiavad endas julguse hakata võru keeles rääkima. Meie julgustame muidugi tagant, et ei maksa karta, kui mõni viga sisse tuleb,» rääkis Kuuba. Ta lisas, et hindeid ju ei panda ning juba teadmine, et inimene leiab oma juured üles, tekitab hea tunde.