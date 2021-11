Valga vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul on hea, et vee-ettevõte Valga Vesi sai suuremahulise töö tehtud enne tõeliselt pimeda aja algust.

«Augustis otsustas Valga vallavolikogu arvestada vallavalitsuse ettepanekut rajada Pedeli neljanda paisjärve äärde tänavavalgustus, mis võimaldas reaalsete töödega ka kiirelt alustada. Hea koostööpartner AS Valga Vesi võttis kanda hanke ja ehitusega seotud küsimused ning suur rõõm on tõdeda, et nüüd ongi soovijatel pimedal ajal võimalik Pedeli ääres turvaliselt valgustatud liikumisrajal õhtuseid jalutus- ja jooksuringe ette võtta,» ütles vallavanem.

AS Valga Vesi juht Jüri Teder märkis, et algselt plaanis olnud tööde maht suurenes veidi - lisandus kaks valgustit petangiväljakule ning uue jalgrajalõigu juurde sai samuti kaks lisavalgustit. Nüüd on pea kogu Pedeli kergliiklustee valgustitega kaetud. Valgustamata on küll veel Pedeli esimese ehk Veskijärve Tartu tn poolne lõik, kuid see töö on plaanis ära teha Pedeli puhkeala arendamise projekti raames lähemal ajal.