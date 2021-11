Vaktsineerimise edetabelit juhib Otepää

«Tänagi on vallas vaktsineerimispäev ning osavõtt on aktiivne,» rääkis Otepää vallavanem Jaanus Barkala eile. «Õpetajad saavad juba kolmandat doosi, ka õpilased vaktsineerivad ning on ka päris esimese doosi saajaid. Seda on hea näha, et inimestel on vastutustunnet.»