Antsla vallavanem Avo Kirsbaum lausus, et teistes nimekirjades volikokku pääsenutele pakutakse võimalust juhtida mõnda komisjoni. «Otsusega me kiirustanud ei ole, sest valimistulemused ei ole kinnitatud. Küll aga on teada, et koalitsiooni tegema ei hakata,» märkis Kirsbaum. «Seda tehes tunneksime, et jaotame volikogu liikmed kahte leeri, aga meil on liiga väike omavalitsus, et kaikaid üksteisele kodaratesse loopida.»