«Läbirääkimised käivad, aga mulle tundub, et see mõte võetakse vastu,» lausus Kudre. «Oleme EKRE-le välja pakkunud, et sõlmime hea tahte lepingu valla arenguks. Arvestame osapoolte arvamustega, ei toimu halvustamist, valla lõhestamist – see on lepingu mõte.»