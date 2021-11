Võrumaa lühiuudised

Värskele muruplatsile tekkisid autojäljed

Valla ühismeedialehel tõdetakse, et jääb arusaamatuks, kas seda tehti teadmatusest, kogenematusest või pahatahtlikkusest. Samas tuletatakse meelde, et ümber rahvamaja on piisavalt teid ja platse, kus liigelda ja autot ümber keerata. LEPM