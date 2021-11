Möödunud aasta kogemus näitas teravalt, kui oluline on kogu kooliperele kontaktõpe: säilitada harjumuspärane õppeprotsess ja seda viisil, mis võimaldab hoida viiruse levikut kontrolli all. Haridust omandatakse ikkagi õppeasutustes: lasteaedadest ülikoolideni. Kõigis piirkondades peab lastel ja noortel olema ligipääs kvaliteetsele haridusele – alusharidusest doktoriõppesse jõudmiseni.

Koolijuhid, pedagoogid ja teised õpetamisega kokku puutuvad inimesed mõistavad, mis on haridus. Eesti Haridusfoorum on määratlenud seda mõistet sedaviisi: «Haridus – inimeste, teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtushinnangute ja käitumisnormide süsteem, mis võimaldab pidevalt areneda, edukalt toime tulla ning ennast teostada isiksuse ja ühiskonna liikmena. Selliselt mõistetuna on haridus eelkõige individuaalne ressurss. Kuna ühiskond on huvitatud kõrgelt haritud elanikkonnast, on haridus ühtlasi ka ühiskondlik ressurss ja õppimisvõimaluste loomine elanikele on avaliku sektori üks peamisi ülesandeid.»