Õpilased harjuvad koroonatesti tegema

«Eks ta tülikas ja harjumatu on, aga ei midagi üle mõistuse,» rääkis Antsla gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld. «Ebameeldiv kogu selle asja juures on, et ettevalmistusaeg on olnud väga lühike. Sellepärast tegime esmaspäeval testid üksikutes klassides ja teisipäeval juba kõikides.»