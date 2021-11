Võru menetlusgrupi juhtivuurija Margus Puhm kirjeldas, et mehe sõiduk vaadati üle ning sealt leiti kaheldava kvaliteediga tööriistu, millele müüja ise turuväärtuse tõstmiseks tuntud brändide kleebised peale oli pannud. „Inimesed said alles kodus aimu, et olid soetanud tundmatu tootja kahtlase väärtusega toode,“ märkis Puhm. Politseile praegu teadaoleval info põhjal õnneks palju inimesi petuskeemi õnge ei läinud.