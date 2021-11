«See, et teadmisi on vaja, seda me ilmselt tunnetame ka praegu, kus me peame siin kõik maskides olema,» lausus president Karis gümnasistidega kõneldes. «Maailm on tõesti olukorras, kus mõnedel ei ole tarkust mõista, et vaktsineerimine on oluline ja maski kandmine on oluline. See ei ole mitte ainult enda hoidmine, vaid võibolla isegi rohkem see, et sa hoolid teistest inimestest. Kui sa oled vaktsineeritud, kui sa kannad maski, siis sellega näitad, et sa hoolid teistest inimestest.»

Karise sõnul pole vaktsineeritud inimeste osakaal Valgamaal kõige suurem ning selleks on palju põhjusi. «Aga mina olen selle idee advokaat, et kui pole meditsiinilist vastunäidustatust, tuleks end vaktsineerida,» sõnas ta.

President kordas üle, et vaid vaktsineerimine võimaldab hoida pandeemia ajal ühiskonna avatud ja vältida koolide sulgemist, distantsõppele minekut. «Ainuke võimalus, et seda ei juhtuks, on iseennast ära vaktsineerida ja, mis võibolla tähtsamgi, paluda oma vanematel ja vanavanematel see ära teha. See on meie tervise pant.»

Karis kinnitas, et on end vaktsineerinud nii koroonaviiruse kui ka gripi vastu.

«Teadmised ja haridus on olulised sellepärast, et nad annavad oskuse mitte karta kohtumist tundmatuga,» rõhutas Karis. «Teine, mis teadmistega kaasas käib, on oskus suhtuda kõigesse, mida räägitakse ja kirjutatakse, kriitiliselt. Tõde tuleb ise otsida. Tänases maailmas, kus sotsiaalmeedia on kirju igasugustest «tarkustest» on seal orienteerumine isegi arstidel raske. See nõuabki tarkust: kahtle kõiges, otsi andmeid ja siis võta see otsus vastu.»

Vabariigi president Alar Karis alustas neljapäeval kahepäevast visiit Valgamaale, kohtudes ennelõunal Valga haigla juhtkonnaga, esines hiljem Valga gümnaasiumi õpilastele ning tegi seejärel jalutuskäigu Valga kesklinnas.

„Mul ei ole endal Valgaga väga suuri suhteiid, välja arvatud see, et kuna ma olen Tartust pärit, siis läbi Valga on kogu aeg sõidetud Riiga,” avaldas Alar Karis. „Ma ei ole ainuke, kes on siin läbisõitja olnud ja seetõttu on eriti tore kui saab käia ja rääkida inimestega, kes siin elavad, kes siin õpivad ja loodetavasti jäävad siia ka tööle ja elama.”

Riigipea kohtub visiidil Valga, Tõrva ja Otepää vallajuhtidega, samuti nii Valga kui ka Otepää tervishoiutöötajatega, et arutada pandeemia olukorda ning vaktsineerimise kulgu. Valgas tutvus Karis neljapäeval ka päästekomando töö ja meeskonnaga.

Tõrva vallas külastab president Karis põllumajandusettevõtet Hummuli Agro, mis tegeleb piimakarjakasvatuse ja teravilja ning rapsi kasvatamisega. Riigipea tutvub ettevõtte poolt Hummuli lasteaeda Sipsik ehitatava õppelaudaga, mis annab lastele võimaluse õppida põllumajanduse ja maaeluga seonduvat.