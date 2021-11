Viiruspuhang jõudis ka Põlva valla hooldekodusse

Küsimusele, kas on plaanis jagada hooldekodu tsoonideks, kostis juhataja: «Haigestunud on tubade kaupa. Kuna on näha, kui nakkav on see haigus, siis ei ole mõtet kedagi enam liigutada. Mitmel patsiendil on kõrge palavik, aga siiamaani oleme hakkama saanud. Tundub küll, et inimese tervislik seisund ei sõltu täna enam vaktsineeritusest,» leidis ta.