Otepää MK-etapil näeb maailma paremikku

«Võistluste korraldamise tase maailmas aina tõuseb ning mul on hea meel, et Otepääle on usaldatud nii meeste kui naiste osavõistluse korraldamine. Pekingi olümpia eel tuleb siia võistlema maailma paremik, kellele pakub kindlasti konkurentsi Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves. Võistlustules on ka Kristjani vend Andreas Ilves,» ütles Otepää etapi korraldusjuht Ago Markvardt.