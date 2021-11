Rakvere Teater tuleb taas Võrru ja Põlvasse

Komöödia «Oi, Johnny» on hoogne lugu, kus ühest valest pääsemiseks tuleb leiutada üha uusi, mässides end aina enam valede sasipuntrasse. Peategelane John Smith, Londoni taksojuht, ei ole ööseks koju tulnud. Olukorra teeb eriti täbaraks aga see, et Johni ootavad murelikult koju kõrvutiasuvates piirkondades kahes kodus kaks naist, Mary ja Barbara, mõlemad tema abikaasad. Loomulikult aga ei tea naised teineteise olemasolust midagi. Kui Johnny saladus ähvardab ilmsiks tulla, läheb lahti võidujooks, et olukorrast puhtalt välja tulla.

Rakvere Teatri «Lihtsalt, rõõmuks» on, nagu pealkirigi ütleb, sündinud laulvate näitlejate soovist pakkuda publikule üht üdini rõõmsat ja mõnusat õhtut. Selleks on kontsertlavastuses esitamiseks välja valitud oma lemmiklood, nii Eesti estraadiklassikast, poplugudest kui ka maailmaparemikust – Artur Rinnest Vaiko Eplikuni, sekka Queen ja The Beatles. Rõõmsad ja lüürilised laulud toovad naeratuse suule ja viivad kuulajad seiklema elu ja armastuse radadele. Laval on viis meest ja üks naine ning õhtu möödub vallatu koketeerimise saatel. Lavastuse idee ja teostuse taga on Toomas Suuman, Silja Miks, Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Imre Õunapuu, Vootele Ruusmaa (külalisena) ja Teno Kongi (külalisena). Etendus jõuab Põlva kultuurikeskuse lavale 18. novembril.