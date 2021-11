Põlva haigla ei saa enam tavapatsiente vastu võtta

«Paraku oleme pidanud ravi vajajaid ka ukselt tagasi saatma. Kes vähegi kodust ravi kannatab, läheb koju. Kui tõsine häda käes, peabki uuesti kiirabi kutsuma. Kui ravivajadus on möödapääsmatu, oleme abivajajaid saatnud lisaks Tartule ka Võru, Valga või Jõgeva haiglasse. Vähemalt esialgu on neile veel koht leitud,» sõnas Põlva haigla juhataja Margot Bergmann.

Erakorralistele haigetele ollakse sunnitud ei ütlema haiguspuhangute tõttu eri osakondades. «Kuna me ei tea, kas see osakond on ikka puhas, võivad nad meie juures veel nakatuda lisaks koroonaviirusega,» põhjendas juhataja.