Nakatumise raskuskese nihkub vallast valda

Kanepi vallavanema Piret Rammuli sõnul on vallas kaks suuremat kollet. Esimest korda jõudis viirus Krootuse hooldekodusse, kus on sellega nakatunud kolmkümmend inimest. Teine on vallajuhi kinnitusel Ihamarus asuvas pakendivabrikus AS Cista, kus töötab ligikaudu 50 inimest. Krootuse põhikoolis ja Kanepi gümnaasiumis olid puhangud Rammuli sõnul enne koolivaheaega.