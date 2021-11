Põlva mees valmistab pille ja annab neile ka esmaabi

Surva pillikoda asub ehitusjärgus oleva Põlva bussijaama vastas, töötukassa maja kolmandal korruse ruumides, kus kunagi toimetas ka Kaguraadio. Kitsukesse töökotta astudes on kohe näha, et seal tegeletakse muusikaga – ja palju. Lae all ripub mitukümmend viiulit, mandoliini ja kitarri, töölaual on akordion, nurgas süntesaator. «Kõiki, välja arvatud klaver,» vastas mees küsimusele, milliseid pille ta parandab.