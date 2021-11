Põlvamaa on koroonasse nakatumiselt Eesti tipus: viimase seitsme päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 1810. Vaktsineerituse tase on samas Eesti üks madalamaid: maakonna elanikkonnast on vaktsineerimiskuur lõpetatud 57 protsendil inimestest, sealhulgas 66 protsendil täiskasvanutest.