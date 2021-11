Hiljuti said kokku Naiskodukaitse Tõrva jaoskonna liikmed, et vaadata tagasi tehtule ja seada sihte tulevikuks. Üheks suurimaks tänavuseks saavutuseks võib jaoskond pidada seda, et suvel võitsid nad naiste arvestuses päästjate kutsevõistluse Tõrva Challenge 2021. Võidukasse tiimi kuulusid Tõrva jaoskonna aseesinaine Merikan Jaska, Laura Sillamägi, Kadi Kertu Elias, Helen Elias ja Kati Jürise.