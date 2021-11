Võrumaa lühiuudised

Parksepa kool tõusis esikolmikusse

Varem on tiitli võitnud Võru gümnaasium, Viljandi gümnaasium ning Tallinna 32. keskkool. LEPM

Viirus jõudis Rõuge hooldekodusse

Rõuge hooldekodusse on jõudnud koroonaviirus. Neljapäevase seisuga oli nakatunud 14 hoolealust ja kaks töötajat.

Kesknädalal teatas üks hooldekodu töötaja nakatumisest, kiirtestimisel saadi positiivsed testivastused veel ühelt töötajalt ning kolmelt kliendilt. Neljapäeval olid haigusnähud tekkinud viiel hoolealusel ning majas korraldati masstestimine. Rõuge hooldekodus on kokku 26 hoolealust ja 12 töötajat; kogu kollektiiv ja 25 klienti on vaktsineeritud.

Reede hommikuks laekunud testitulemustest oli selge, et nakkuspuhang on haaranud hooldekodu mõlemad korrused ning hoones ei saa eristada nii-öelda musta ja puhast tsooni.

Hooldekodu juht Siiri Kuus ütles reedel, et esialgu saadakse hakkama oma tööjõuga, samas otsitakse hullema stsenaariumi tarvis võimalikke abilisi, keda vajadusel appi kutsuda. Nii on talle teretulnud enda abipakkumisi esitama kõik, kes valmis hooldekodus ajutiselt tööd tegema. Abilistelt oodatakse eelkõige valmisolekut teha hooldustööd, kasuks tulevad varasemad kogemused ja/või väljaõpe. LEPM

Haanimaa talusildid loovad ühtsustunnet

Valminud on Haanimaa talusiltide kavand. Nende eesmärk on luua ühtsustunnet ja märkida ühiselt üles ajaloolist Haanimaad.

Märk sisaldab kaitsvat õnnetärni ja sobib nii maja seinale, talu viidale kui saunale. Tähis on 150 x 150 mm roostevabast materjalist, selle hind on 16 eurot. Märke on piiratud koguses.