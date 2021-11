Põlvamaa lühiuudised

Asfalteerimine häirib Põlvas liiklust

Täna hommikul algab Põlvas Piiri tänava asfalteerimine ja juba pärast kella kaheksat on liikumine sellel tänaval piiratud.

Asfalteerimistööd kestavad vähemalt neli päeva, mis tähendab, et terve nädal on liiklus Piiri tänaval raskendatud.

Asfalteeritakse ühe sõidurea kaupa, tänavale on tagatud juurdepääs vaid Piiri tänava elanikele. Liikumisel peab arvestama asjaoluga, et võib esineda ajutisi liiklusseisakuid ja suurenenud ajakulu. LEPM

Kohapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel peatati

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas reedel käskkirja kohapüügi peatamiseks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, kuna selleks aastaks ette nähtud saak on ammendunud.

«Koha aastaseks lubatud kogusaagiks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 566 tonni. Sellest oli 4. novembri seisuga välja püütud ligi 556 tonni, mis moodustab koha lubatud aastasaagist veidi üle 98 protsendi,» ütles maaeluminister Kruuse pressiteates.

Veriora raamatukoguhoidja võitis üle-eestilise konkursi

Konkursil osalemiseks pidi raamatukoguhoidja õppima ära mõne uue digioskuse, looma õpitu abil kogukonnale lisandväärtust ja õpetama uusi oskusi edasi. Konkursile laekus üheksa võistlustööd. Ilona Oeselg-Tigasingi töö puhul rõhutati, et autor on näinud väga palju vaeva ega ole paljuks pidanud teiste asjatundjatega konsulteerida.

Veriora raamatukogul valmis Ge­nially keskkonnas interaktiivne lühikursus «Usu või ära usu», mille eesmärk on tutvuda info hindamiseks vajalike põhiteadmistega. See oskus muutub tänapäeva infoühiskonnas üha olulisemaks ning raamatukogu kui info­asutus on väga sobiv selliste teadmiste vahendamiseks. Kursus toimus veebipõhiselt iseseisva tööna ning sai osalistelt väga head tagasisidet. Raamatukogu saab võidutöö eest auhinnaks 3D-printeri. LEPM