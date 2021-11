Setokeelne lasteaiarühm sündis lastevanemate algatusel

Kahe ja poole aastase Jareki ema Helena Elgindy sõnutsi tekkis rühma loomise mõte kahest soovist: pakkuda lastele võimalust veeta aega kodukoha keele- ja kultuurikeskkonnas ning olla rohkem aega õues loodust ja päriselu avastamas. «Minu juured on siin, aga ma ei ole siin üles kasvanud. Elutuuled on tagasi puhunud, kuid ei oska seto keelt. Eks see ole ka natuke maailmapäästmine: kutsusime keeleteadlase Indrek Pargi vestlema ja ta ütles, et seto keel on väljasuremise ohus; lapsed ei räägi, ei mängi selles keeles. Meie soov on, et siin elavad lapsed oskaksid siinset keelt. Nüüd on see võimalus olemas,» selgitas Elgindy. «Teine suur soov oli pakkuda lastele teistsugust hariduslikku alternatiivi – õuesõpe ning lapsest lähtuv õppimine seda ka võimaldab.»