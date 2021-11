Jaan Rapp: nutikas otsus

Mõne nädala eest tundus, et sarnane olukord võib tekkida ka Võrumaalt pärit Anneli Otiga, kellega olid rahulolematud paljud kultuurivaldkonnas olulist rolli mängivad inimesed. Kõige selgemalt väljendus rahulolematus avalikus kirjas, mille saatis 19. oktoobril peaminister Kaja Kallasele Eesti Etendusasutuste Liit. Seal heideti ette, et Ott pole kultuuriministrina ei füüsilises ega vaimses mõttes kultuuritegijate jaoks olemas olnud.

Juba kaks nädalat hiljem tuli aga meelemuutus. Anneli Ott teatas, et astub tagasi, kuna tunneb, et praeguses valitsuses ta ministrina jätkata ei saa. Seejuures viitas ta koroonapandeemia tõttu kultuurivaldkonnale kehtestatud piirangutele. «Kahjuks on tänaseks kujunenud olukord, kus minu nägemus sektori toetamisest ei ühti valitsuse juhterakonna senise lähenemisega, vaatamata sellele, et olen antud teemat korduvalt tõstatanud.»