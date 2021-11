Võrukeelsete koorilaulude ja -seadete konkursi võitis Alo Ritsing

Konkurss on mõeldud, rikastamaks võrukeelset koorilauluvara ja leidmaks repertuaari tulevastele omakeelsetele laulupidudele. Neljandale võrukeelsete koorilaulude ja -seadete konkursile laekus rekordiliselt 40 tööd. Nende hulgas oli 16 uue viisi ja seadega laulu, neist kuuele on loodud ka uus võrukeelne tekst. 24 juba olemasolevat laulu ja rahvalaulu on saanud uue kooriseade. Kõige rohkem tuli konkursile segakoorilaule – koguni 23, lisaks kümme meeskoorilaulu, viis naiskoorilaulu ja kaks laste- ja mudilaskoorilaulu.