Eestis on talverehvide kasutamine lubatud 15. oktoobrist 31. märtsini. Talverehve on Eestis kohustuslik kasutada 1. detsembrist 1. märtsini. Naastudeta talverehvide ehk lamellrehvidega tohib sõita aasta läbi. Talverehvide puhul on oluline meeles pidada, et nende mustri jääksügavus peab olema suurem kui 3 millimeetrit, soovitatavalt vähemalt 4-5 millimeetrit.