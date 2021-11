Terviseameti poolt Põlvamaale koostatud nakatumise kokkuvõttest 5. novembri seisuga on näha, et viimase seitsme päeva jooksul on kõige rohkem nakatumisi toimunud perekonnas, järgneb teadmata nakatumiskoht, seejärel tuleb nakatumine tervishoiuasutuses, hooldekodus ja töökohal.