Külmakraadid võimaldasid Otepääl lumekahurid tööle panna

Otepää võõrustab kahevõistluse MK-sarja etappi teist korda, kuid esimest korda on Eestis stardis ka naised. Võistluse ajaks saabuvad talvepealinna 14 erineva riigi tiimid, nende koosseisus enam kui 100 inimest. Lõplik info võistlevate sportlaste kohta selgub 2. detsembriks, kui ülesandmislehed peavad olema laekunud MK korraldustiimile.

Võistluse turvaliseks läbiviimiseks on Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) poolt välja töötatud MK-etappide korraldusreeglid. Lisaks jälgib korralduskomitee Eesti Terviseameti välja töötatud juhiseid. „Meil on endal samuti välja töötatud oma reeglistik, mida jälgime. Kõik akrediteeritud isikud – nii sportlased, taustajõud kui korralduskomitee – sisenevad mulli. Sinna pääsemise eelduseks on vaktsiinitõend ning kohapeal antud negatiivne PCR-test. Teste teeb meie hea partner Confido,“ lisas Markvardt.