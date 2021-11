«Abiväge on juba tulnud ning pakkumisi on tõesti palju. Kui keegi on juba korra käinud ja töö sobib, püüame leida lahendust, et ta ka mõnesse järgmisse vahetusse tuleks. Sest oskused on juba omandatud ning me ei pea hakkama pea uut inimest õpetama,» rääkis juhataja.