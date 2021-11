Võru keskväljakule on plaanis rajada mälestussammas kõigile Vabadussõjas osalenud võrumaalastele. FOTO: Arvo Meeks

Ehkki plaan sõdadevahelises Eestis Võru keskväljakule Vabadussõja mälestussammas püstitada jäi ajalooliste tormituulte tõttu kahel korral teostamata, on nüüd käimas ideekonkurss, et see annetajate abiga siiski rajada.