Mati Määrits: Otepää – tehke siis ära!

Esmapilgul võib valimistel enim hääli, aga kohtade arvestuses napilt enamusest ilma jäänud EKRE, Reformierakonna, Isamaa, valimisliidu Sinu Otepää ja Eesti 200 esindajate ettepanek valimiste võitjale panna paljusid munitsipaal- ja parlamendipoliitikuid õlgu kehitama. Kuidas nad kavatsevad otsusteni jõuda, kui osalisi on sedavõrd palju? Seal läheb ju kindlasti laadaks ning lehmakauplemiseks?

Just sellist mitmekülgset võimuliitu olen aga juba ammu oodanud – mitte üksnes Otepääl ja teistes omavalitsustes, vaid ka suures poliitikas. Sest enam ei räägi omavahel läbi vaid mõned volikogus või riigikogus esindatud jõud, kes otsustatu suures saalis jõuga läbi suruvad. Hiljem võib küll nii mõnegi poliitiku käest neljasilmajutus kuulda, et sisimas oleks tahtnud teistmoodi hääletada, aga (valla)valitsuse püsimise nimel polnud see paraku võimalik. Kuid kui koalitsiooni ja opositsiooni polegi – sel juhul pole ju põhjust peljata ka võimuliidu kaotust.