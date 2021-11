Kristina Masen: noorsootöö vajab mõistmist, märkamist ja palka

Miks küsin? Sest enda töö tegeliku sisu selgitamine on igapäevane ja valus taak. Jah, igas valdkonnas on peidetud pooled, aga vahel näib, et noorsootöö ise on üleni kuskile ära peidetud. Aga peidetud valdkonna arendamine on keeruline, sest vähesed mõistavad, millist tuge ja toetust see vajaks.