Liina Kersna: kiirtestimine aitab koolid hoida ohutult avatuna

Põlvamaa koolidest andis oma testimistest teada 81% koolidest, kus testis end 1803 õpilast (83% kõigist õpilastest) ja 428 töötajat (95% kõigist töötajatest). Testimisest keeldus 209 õpilast. Kiirtestimisel saadi 30 positiivset tulemust.

Vaktsineerimine on parim viis end ja teisi viiruse vastu kaitsta

Euroopas oleme noorte vaktsineerituse tasemelt 15. kohal, meist oluliselt rohkem on noori vaktsineeritud näiteks Portugalis, Hispaanias, Belgias, Soomes, Norras, Islandil, Prantsusmaal ja Taanis.

Teiste riikide kogemused on näidanud, et vaktsineerimine hoiab viiruse levikut kontrolli all ning vähendab oluliselt raskete haigusjuhtude tekkimist. Ka koolid saavad seal toimida oluliselt stabiilsemalt.

Valgamaal on praegu 49%, Võrumaal 48% ja Põlvamaal 50% üle 12-aastastest õpilastest täielikult vaktsineeritud või viimase 180 päeva jooksul haiguse läbi põdenud. Eesti keskmine on 54%. Üldhariduskoolide töötajatest on Valga maakonnas täielikult vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud üle 85%, Põlvamaal 88% ja Võrumaal 87% (Eesti keskmine 86%).

Teame, et viirus levib eelkõige vaktsineerimata õpilaste hulgas. Paraku saab viirus kätte ka juba vaktsineeritud õpetajad, kelle kevadel tehtud vaktsiinide mõju on hakanud vähenema. Seetõttu on väga oluline esimesel võimalusel lasta teha tõhustusdoos. Tõhustusdoosiga on Valga maakonnas vaktsineeritud 22%, Põlvamaal 20% ja Võrumaal 12% haridustöötajatest.

Koos kiirtestimise sisseviimisega koolides jõustus pärast koolivaheaega uus lihtsustatud karantiinikord. Vaktsineerimata lähikontaktsed peavad tegema PCR-testi alates neljandast päevast pärast COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega toimunud lähikontakti ning olema koolist eemal kuni testi vastuse saamiseni. Nii loodame võimalikud nakkusahelad varakult katkestada.

Vaktsineeritud haigustunnusteta õpilased ei pea testima ega jääma lähikontaktsena karantiini.

Eestis on lubatud COVID-19 vaktsiiniga vaktsineerimine alates 12. eluaastast. Suur tänu kõigile, kes on vaktsineeritud. Näeme, et kui koolipere vaktsineerituse tase on kõrge, saab kool stabiilsemalt toimida.