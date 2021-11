"Kohtusime ja pidasime nõu kõikide partneritega, kes kokku saada ja aru pidada soovisid. Jõudsime arusaamisele, et parim viis valijaile antud lubaduste elluviimiseks on võtta täisvastutus," ütles Ühinenud Kogukondade esinumber ja vallavanema kandidaat Jaanus Barkala.

Tema sõnul on valimisliit avatud kõigi partneritelt tulevate ning valla elu edasi viivate ettepanekute aruteluks ja konstruktiivseks koostööks, kuid liidul puudub soov oma lubadustest taganeda või neid lahjendada. "Meie liidul on kõige põhjalikum, kõiki vallaelu valdkondi hõlmav programm ning meeskonnas on värskete ideedega uusi tulijaid, kel ambitsiooni tegusid teha," lisas Barkala.