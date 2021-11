Noor teenistuskoer leidis Põlvamaal kadunud proua

Kolmapäeva päeval sai politsei teate, et Kanepi vallas lahkus kodust 82-aastane naine, kes võib kõrvalise abita hätta sattuda. "Proua kodu kontrollides ilmnes, et toas tuled põlevad ja uksed on lukustamata, mistõttu võis järeldada, et naine oli sealt lahkunud juba eelmisel õhtul," kirjeldas otsinguid juhtinud Kagu jaoskonna välijuht Arvo Turba.

"Õnneks oli naisel kaasas telefon, kuid kõnele vastates oli tema jutt ebaselge ning oma asukohta ta kirjeldada ei osanud. Hinnates, et eakas naine ei saanud jalgsi liikudes kuigi kaugele minna, määrasime ligikaudse otsinguala ja asusime maastikul naist otsima. Samas kaasasime otsingutele appi PPA teenistuskoera Hugo ühes koerajuht Otiga," rääkis välijuht.

Kolme tunni möödudes saatis otsijaid edu, kui noor teenistuskoer Hugo proua umbes 600 meetri kaugusel kodust elusalt üles leidis. "Hugol õnnestus talumaja lähistelt ühelt kinnikasvanud teerajalt naise jälg üles leida. Seda mööda liikusime aina edasi, kuni koer jälge mööda meid naiseni juhatas," kirjeldas koerajuht. Meedikud hindasid, et naine on pisut külmetunud, kuid haiglaravi ei vaja ja võib koju lähedaste hoole alla jääda.

"Arvestades, kui külmad on praegu õhtud ja ööd, on iga selline otsing äärmiselt aegkriitiline. Seda suurem on rõõm, kui inimelu õnnestub päästa ning seda tänu Hugole ja Otile, kes abivajava proua kiirelt üles leidsid," rõõmustas välijuht.