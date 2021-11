2021. aasta pärandi tutvustaja tiitli pälvis folklorist, kultuuriloolane ja kultuuripärandi populariseerija, ristimetsade olulisuse teadvustamise ja uurimise ning kultuuripärandina kaitse alla võtmise algataja ja eestvedaja Marju Kõivupuu.

Marju Kõivupuu on eesti kultuuripärandit uurinud ja tutvustanud aastakümneid. Kuni 2007. aastal tehtud inventuurini olid ristimetsad Eestis suuresti teadvustamata ja kaitsmata kultuuripärand. Marju Kõivupuu ja Liis Kreebergi juhtimisel kaardistati ristipuud ja koostatud andmestiku alusel jõuti 2018. aastal esimeste ristimetsade muinsuskaitse alla võtmiseni. See töö on päädinud 15 ristimetsa tunnistamisega kultuurimälestiseks: 2020. aastal sai mälestiseks Rosma ristimets ja 2021. aastal veel neliteist ristimetsa. Töö jätkub.

Marju Kõivupuu on ristimetsade kaitse alla võtmist pidevalt toetanud. Ajalooliste looduslike pühapaikade eksperdinõukogu esimehena on ta seisnud ka muud liiki pühapaikade kaitse eest.

Uus ajaloolises keskkonnas

Kategoorias "Uus ajaloolises keskkonnas" tõsteti esile Valga Priimetsa Kooli hoone juurdeehitise rajamine. Tunnustuse pälvisid Valga vallavalitsus, projekteerija SIA Lauder Architects ning ehitaja Rennes OÜ.

Aastaid kasutuseta seisnud vanad majad Valga südalinnas – ajaloolised Marta Pärna tütarlaste gümnaasiumi ja maksuameti hoone – on saanud nüüdisaegse juurdeehitise ning võetud kasutusele Valga Priimetsa Koolina. Koolikompleksi vanim osa on Eesti juugendarhitektuuri üks silmapaistvaimaid näiteid. Hoone ehitati haiglaks, kuid üsna peatselt sai sellest tütarlaste gümnaasium. Keskmine, funktsionalistlikus stiilis hoone seisis kolmkümmend aastat tühjana. Juurdeehitisega taastati hoonestus Vabaduse ja Kungla tänava nurgal, kus see oli kolmkümmend aastat tagasi hävinud. Koolimaja uus tiib markeerib vana hoonestusjoont, rikastab linnaruumi ja ilmestab ajaloolist tänavat otse kesklinnas, andes sellele uue elu.

Valga valla mõtted ja soovid panid paberile arhitektuurivõistluse võitnud Riia noored arhitektid. Neil on õnnestunud hästi siduda koolikompleksi eri osad omanäoliseks tervikuks. Arhitektid on seadnud vana ja uue dialoogi nii mahtude paigutuse ja uue kasutajamugavuse pakkumise kui ka ajaloolisesse keskkonda sobivate fassaadimaterjalide abil.

On tähelepanuväärne, et kohalik omavalitsus seisab Valga kesklinna kasutuseta hoonete kasutuselevõtu ja ajaloolisesse keskkonda uute väärtuste loomise eest. Kogu protsess iseloomustab omavalitsuse püüdlust taaselustada Valga muinsuskaitseala ja taastada linnasüdamele iseloomulik tihedam hoonestus.

Kolmas objekt lähiaastate jooksul

Valga valla arhitekt Jiri Tintera tõdes, et Priimetsa kooli uus hoone Vabaduse tänaval on lähiaastate jooksul juba kolmas objekt, mille eest Valga omavalitsus saanud Muinsuskaitseameti tunnustuse.

„Eelmisel aastal saime auhinna Lõvipeadega maja restaureerimise eest ja kaks aastat varem Kreisihoone katuse ja fassaadide taastamise eest,“ märkis Tintera. „Nii järjepidev tunnustamine näitab, et Valga teeb ehituspärandi kaitses juba pikema aja jooksul tähelepanuväärset tööd. Valga kesklinn on täis väärtuslike hooneid. Kesklinn on linna visiitkaart. Väärtuslikke hooneid omandades, uut funktsiooni ning rahastust otsides ja hooneid restaureerides muudame samm sammult kesklinna ilusamaks ja elavamaks."

Ent tööd, mis veel ees ootamas, on vallaarhitekti sõnul veel palju. „Varsti saab valmis Ramsi vesiveski konserveerimine, järgmisel aastal restaureerime Klassmanni (kollane maja) maja Jaani kiriku ees, valmistame ette noortekeskuse hoone restaureerimise ja jätkame muusikakooli restaureerimistöödeks rahastuse otsimist“.

Tintera lisas looturikkalt, et kui nimetatud tööd õnnestuvad, ei pruugi selleaastane muinsuskaitseauhind olla viimane, mis Valka jõuab.

Vallavanem Monika Rogenbaum sõnas hoone kaasajastamise teekonnale tagasi vaadates, et Priimetsa koolihoone toomine Valga kesklinna ja selleks ajaloolise Marta Pärna tütarlaste gümnaasiumi restaureerimine on olnud aastatepikkune protsess, mis on eeldanud selget visiooni, vana ja uue oskuslikku sobitamist, samuti paljude osapoolte kokkulepet.

"Tunnustan ja tänan selle teekonna ning saavutatu eest Valga viimast linnapead Kalev Härki, Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistust ning vallaarhitekt Jiri Tinterat, Muisuskaitseametit, Valga Priimetsa kooliperet ning teisi, kelleta toimunu poleks osutunud võimalikuks."

Valga Priimetsa Kooli hoone juurdeehitise rajamine valiti laureaadiks kolme nominendi seast. Konkureerivad ehitised olid Kostivere mõisa küüni restaureerimine ja Kuressaare päevakeskuse juurdeehitise rajamine.