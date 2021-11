Lõiv sõlmis oma esimese profilepingu

Ühismeedias kinnitas Lõiv, et tegu on unistuse täitumisega. «Viimastel aastatel on mulle profitiimi võimalust korduvalt pakutud, aga enne Tokyo olümpiamänge ei soovinud ma liigseid riske võtta. Nüüd tundsin, et selleks on õige aeg. Tahan selle sammu teha, et veenduda, kas saan seal maailmas hakkama ja kas selle kaudu saab minust ka kiirem rattur.»