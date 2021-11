Koerajuht ja Romi asuvad koos ülesandeid täitma

Eriliseks muudab äsjase sündmuse see, et Kentelile on Romi esimene teenistuskoer. Täieõigusliku politseikoera perenaiseks saamine tähendas lapsepõlveunistuse täitumist. «Nii kaua kui mäletan, soovisin koerajuhiks saada. Meie peretuttav oli koerajuht ja sealt see pisik ka mind nakatas. Ka sisekaitseakadeemiasse läksin õppima salasooviga, et minust ehk võiks saada politseis just koerajuht. Nagu näha, siis tulebki unistada suurelt ning kui pingutad selle nimel, on kõik võimalik.»